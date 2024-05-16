Полиция Словакии предъявила обвинения стрелявшему в премьер-министра страны. Злоумышленнику грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил сам стрелок, он совершил нападение на Роберта Фицо по политическим причинам. Пенсионер был несогласен с действиями Кабмина, который якобы ведет страну к гражданской войне. Известно, что ранее злоумышленник участвовал в антиправительственных протестах, но в рядах радикальных группировок не состоял. Полиция уже допросила жену нападавшего и осмотрела его машину. На месте ЧП работает бригада криминалистов.

Матус Сутай Эсток, министр внутренних дел Словакии:

На данный момент преступнику предъявлено обвинение в умышленном покушении на убийство. Приостановка военной помощи Украине, вмешательство в деятельность общественного телевидения и увольнение председателя Судебного совета. Вот и все причины, по которым он это сделал.

Накануне премьер-министра на вертолете доставили в больницу. Там в течение пяти часов его оперировали две хирургические бригады. Состояние политика по-прежнему оценивается как тяжелое. Не исключено, что понадобится еще одно хирургическое вмешательство. Покушение на Фицо произошло накануне в городе Гандлова. Стрельба раздалась после того, как премьер вышел к людям для общения после выездного заседания правительства республики. Угрозы для жизни премьера Словакии Фицо в данный момент нет – медики – подробности.

Фицо не раз подвергался критике со стороны западных чиновников за свое несогласие с общепринятым курсом. После вступления в должность он блокировал передачу боеприпасов ВСУ и призывал мировое сообщество прекратить спонсирование киевского режима.