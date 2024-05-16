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Угрозы для жизни премьера Словакии Фицо в данный момент нет – медики

16 мая 2024 08:41
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Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, получившего тяжелые ранения в результате покушения, успешно прооперировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Угрозы для жизни премьера Словакии Фицо в данный момент нет – медики-1

Хирурги работали почти четыре часа. После операции политика ввели в искусственную кому, в которой он проведет около суток. По данным медиков, в настоящее время угрозы для жизни пациента нет.

Напомним, стрельба произошла накануне в городе Гандлова, когда премьер вышел к людям для общения после выездного заседания правительства. Всего прозвучали пять выстрелов, в результате Фицо получил несколько тяжелых ранений. Нападавший задержан полицией. Это 71-летний мужчина, который решил совершить покушение, потому что не согласен с политикой премьера. Стоит отметить, что Фицо – один из немногих европейских лидеров, который решился ставить интересы своей страны выше интересов ЕС. И открыто сопротивляется заданному США курсу Запада на военную поддержку Украины.

# Покушение

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