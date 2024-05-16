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В Черном море уничтожено 11 безэкипажных катеров ВСУ, направлявшихся в Крым

16 мая 2024 14:06
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Российская авиация обнаружила в Черном море 11 украинских беспилотников, направляющихся в сторону Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Примерно в 14:00 по московскому времени были обнаружены и ликвидированы 11 безэкипажных катеров. Еще один беспилотник перехвачен в 15:30. Украина постоянно пытается атаковать Крым с беспилотников. В начале мае атака была успешно отражена.

Ночью над Крымом были обнаружены два и уничтожены четыре дрона, а также сбиты пять ракет ATACMS. В Крыму и в Севастополе установлен желтый уровень террористической угрозы.

# Международная политика

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