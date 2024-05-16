В Черном море уничтожено 11 безэкипажных катеров ВСУ, направлявшихся в Крым

Российская авиация обнаружила в Черном море 11 украинских беспилотников, направляющихся в сторону Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.



Примерно в 14:00 по московскому времени были обнаружены и ликвидированы 11 безэкипажных катеров. Еще один беспилотник перехвачен в 15:30. Украина постоянно пытается атаковать Крым с беспилотников. В начале мае атака была успешно отражена.

Ночью над Крымом были обнаружены два и уничтожены четыре дрона, а также сбиты пять ракет ATACMS. В Крыму и в Севастополе установлен желтый уровень террористической угрозы.