Полиция Мельбурна сообщила подробности атаки на пешеходов

Новости Австралии. За рулем автомобиля, который на скорости в 100 километров в час протаранил людей, был психически нездоровый гражданин Австралии, 32-летний выходец из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее он попадал в поле зрения правоохранителей за употребление наркотиков.

Злоумышленник выбрал для своей цели оживленный перекресток Мельбурна около железнодорожной станции. По последним данным, от наезда пострадали 19 человек, среди тяжелораненых – маленький ребенок. Терактом полиция Австралии эту атаку не называет.