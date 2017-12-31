Покорять вершины будет сложнее: в Непале ввели ряд ограничений для альпинистов

Новости Непала. Власти Непала запретили одиночные покорения Эвереста и других вершин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь альпинисты могут подыматься в горы только вместе с инструкторами. Эта мера направлена на снижение несчастных случаев при восхождении.

Также согласно новым правилам, запрещено подниматься на вершины людям с ограниченными возможностями. В частности тем, у кого ампутированы обе конечности и слабовидящие.

Всего с 1920 года на Эвересте погибли более 200 человек.