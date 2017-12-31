Прямой эфир

Покорять вершины будет сложнее: в Непале ввели ряд ограничений для альпинистов

31 декабря 2017 12:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Непала. Власти Непала запретили одиночные покорения Эвереста и других вершин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покорять вершины будет сложнее: в Непале ввели ряд ограничений для альпинистов-1

Теперь альпинисты могут подыматься в горы только вместе с инструкторами. Эта мера направлена на снижение несчастных случаев при восхождении.

Покорять вершины будет сложнее: в Непале ввели ряд ограничений для альпинистов-4

Также согласно новым правилам, запрещено подниматься на вершины людям с ограниченными возможностями. В частности тем, у кого ампутированы обе конечности и слабовидящие.

Всего с 1920 года на Эвересте погибли более 200 человек.

# Фотофакт # Альпинизм

Другие новости рубрики

Все новости
Красная площадь и пекинский Храм Неба на фестивале льда и снега в китайском Харбине: фотофакт
30 декабря 2017 19:56

Красная площадь и пекинский Храм Неба на фестивале льда и снега в китайском Харбине: фотофакт

В болгарской Софии из-за удара молнии сел самолет Грузия-Греция
30 декабря 2017 19:49

В болгарской Софии из-за удара молнии сел самолет Грузия-Греция

Захват заложников в Харькове: преступник предупредил, что может устроить взрыв
30 декабря 2017 19:02

Захват заложников в Харькове: преступник предупредил, что может устроить взрыв