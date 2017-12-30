Красная площадь и пекинский Храм Неба на фестивале льда и снега в китайском Харбине: фотофакт

Новости Китая. Город изо льда появился в китайском Харбине, где открылся знаменитый фестиваль льда и снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году тема фестиваля была выбрана под влиянием инициативы «Одного пояса, одного пути» и нацелена на создание снежно-ледяного паркового комплекса. Здесь появилась и своя Красная площадь, и пекинский Храм Неба. Самое высокое строение достигает 46 метров. Особенно впечатляюще выглядят скульптуры при ночной подсветке. Полюбоваться этой красотой ежегодно приезжают миллионы туристов.