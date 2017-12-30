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Красная площадь и пекинский Храм Неба на фестивале льда и снега в китайском Харбине: фотофакт

30 декабря 2017 19:56
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Новости Китая. Город изо льда появился в китайском Харбине, где открылся знаменитый фестиваль льда и снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красная площадь и пекинский Храм Неба на фестивале льда и снега в китайском Харбине: фотофакт-1

В 2017 году тема фестиваля была выбрана под влиянием инициативы «Одного пояса, одного пути» и нацелена на создание снежно-ледяного паркового комплекса. Здесь появилась и своя Красная площадь, и пекинский Храм Неба. Самое высокое строение достигает 46 метров. Особенно впечатляюще выглядят скульптуры при ночной подсветке. Полюбоваться этой красотой ежегодно приезжают миллионы туристов.

# Конкурс ледяных фигур # Фестиваль # Фотофакт # Необычное

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