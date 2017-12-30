Захват заложников в Харькове: преступник предупредил, что может устроить взрыв

Новости Украины. В Харькове неизвестный в отделении почты удерживает 11 заложников – девять взрослых и двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что злоумышленник один раз вышел на связь с правоохранителями, предупредив, что в случае штурма готов привести в действие взрывное устройство. Никаких других требований он пока не выдвигал. Полиция не исключает версию попытки ограбления почтового отделения.