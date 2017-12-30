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Захват заложников в Харькове: преступник предупредил, что может устроить взрыв

30 декабря 2017 19:02
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Новости Украины. В Харькове неизвестный в отделении почты удерживает 11 заложников – девять взрослых и двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Захват заложников в Харькове: преступник предупредил, что может устроить взрыв-1

На место уже прибыли полицейские, медики, пожарные и взрывотехники.

Подтягиваются туда спецназ и бронетехника. Район ЧП полностью оцеплен.

Захват заложников в Харькове: преступник предупредил, что может устроить взрыв-4

Известно, что злоумышленник один раз вышел на связь с правоохранителями, предупредив, что в случае штурма готов привести в действие взрывное устройство. Никаких других требований он пока не выдвигал. Полиция не исключает версию попытки ограбления почтового отделения.

# Фотофакт # Захват заложников

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