Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия

Новости Австрии. Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование состоялось на экстренном заседании Национального совета в Вене.

Это стало первым подобным случаем в послевоенной истории страны. Теперь президент Австрии должен назначить нового канцлера и привести к присяге его правительство. До этого момента Курц и его кабинет министров будут оставаться у власти.