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Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия

27 мая 2019 16:52
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Новости Австрии. Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование состоялось на экстренном заседании Национального совета в Вене.

Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия-1

Это стало первым подобным случаем в послевоенной истории страны. Теперь президент Австрии должен назначить нового канцлера и привести к присяге его правительство. До этого момента Курц и его кабинет министров будут оставаться у власти.  

Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия-4

Вопрос о вынесении вотума недоверия действующему канцлеру был поднят оппозицией на фоне политического кризиса в стране.   

# Европарламент # Себастьян Курц # Фотофакт

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