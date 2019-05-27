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В Польше бывший ученик открыл стрельбу в школе: ранены два человека

27 мая 2019 13:47
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Новости Польши. В Польше бывший ученик открыл стрельбу в школе: ранены два человека. Инцидент произошел в городе Брест-Куявский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше бывший ученик открыл стрельбу в школе: ранены два человека -1

18-летний молодой человек взорвал в учебном заведении две петарды, а затем открыл огонь. Из чего именно стрелял злоумышленник, пока непонятно.

Ранения получили уборщица и 11-летняя ученица. Сейчас они в больнице. По словам врачей, угрозы для жизни нет. Нападавшего удалось задержать. С ним работают правоохранители. По информации местных СМИ, ранее молодой человек проходил лечение в психиатрической клинике.

В Польше бывший ученик открыл стрельбу в школе: ранены два человека -4

# Нападение # Фотофакт

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