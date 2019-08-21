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Температурный рекорд: в Арктике потеплело до +35 градусов

21 августа 2019 11:46
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Специалисты бьют тревогу: температура воздуха в Арктике достигла почти 35 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температурный рекорд: в Арктике потеплело до +35 градусов-1

Температурный рекорд: в Арктике потеплело до +35 градусов-3

Морской лед исчез на 8 недель раньше обычного. По мнению ученых, это произошло из-за нагрева воды, которая, в свою очередь, поспособствовала увеличению температуры и влажности на суше.

Последний месяц уже назвали самым теплым в истории Аляски. Площадь льдов в Северном Ледовитом океане сократилась почти на 20 %. В некоторых городах штата из-за повышения температуры начались лесные пожары.

Температурный рекорд: в Арктике потеплело до +35 градусов-6

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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