Погибли 5 человек: что известно о ДТП в горах Грузии

Новости Грузии. Жуткое ДТП произошло в Грузии: КамАЗ с людьми сорвался в ущелье. Погибли пять человек, среди них один несовершеннолетний, еще как минимум трое пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла в горной местности на дороге, которую считают одной из самых опасных в Европе. Грузовик упал в овраг с 400-метровой высоты. В кузове находились 12 человек. Некоторые из них успели вовремя выпрыгнуть.