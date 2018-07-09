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Поели фалафель в ресторане: в Кувейте 287 человек обратились за помощью к медикам с признаками отравления

09 июля 2018 13:01
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Новости Кувейта. В столице Кувейта 287 человек обратились за помощью к медикам с признаками отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поели фалафель в ресторане: в Кувейте 287 человек обратились за помощью к медикам с признаками отравления-1

Все они ели фалафель в одном из ресторанов. Сейчас заведение закрыто. В больницах под наблюдением врачей находятся 53 человека. Правоохранители выясняют причины произошедшего. Заведено уголовное дело.

Поели фалафель в ресторане: в Кувейте 287 человек обратились за помощью к медикам с признаками отравления-4

Поели фалафель в ресторане: в Кувейте 287 человек обратились за помощью к медикам с признаками отравления-6

# Массовое отравление # Фотофакт

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