Поели фалафель в ресторане: в Кувейте 287 человек обратились за помощью к медикам с признаками отравления

Новости Кувейта. В столице Кувейта 287 человек обратились за помощью к медикам с признаками отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кувейта. В столице Кувейта 287 человек обратились за помощью к медикам с признаками отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все они ели фалафель в одном из ресторанов. Сейчас заведение закрыто. В больницах под наблюдением врачей находятся 53 человека. Правоохранители выясняют причины произошедшего. Заведено уголовное дело.