Родители в наказание бросили 7-летнего ребенка в лесу

Новости Японии. Семейная пара прибегла к странному наказанию своего ребенка. За провинность мама и папа оставили семилетнего мальчика в лесу. В воспитательных целях.



Вернувшись через пять минут, сына они уже не нашли.

Ребенок пропал три дня назад. В поисках задействованы уже 150 человек. И, по информации местных изданий, регион Хоккайдо, выбранный родителями для наказания, считается местом обитания медведей.



Представитель полиции:

Родители оставили мальчика в горах в качестве наказания. Они сказали, что вернулись туда немедленно, но мальчика там уже не было.



Родители долго не хотели говорить правду. Сотрудникам полиции изначально было сказано, что ребенок потерялся, когда семья гуляла по лесу.

Ранее похожий случай произошел в США.

Родители выдали девочке рулон туалетной бумаги, фонарик и часы, после чего отправили в лес. А все из-за того, что ребенок съел все печенье дома. Взрослые назначили девочке время, когда она могла подходить к забору дома и получать еду. Ребенка спасли полицейские. Родителей арестовали, им предъявлено обвинение.

Наказывать ребенка или нет? Этим вопросом рано или поздно задаются все родители. Одни считают, что наказание может нанести малышу серьезную психологическую травму, другие уверены, без строгих мер нельзя воспитать полноценную личность.