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Ливни во Франции: впервые за 16 лет отменены все матчи «Ролан Гаррос», в Лилле закрыто метро

31 мая 2016 08:10
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Новости Франции. Сильнейшие ливни парализовали жизнь Франции. Под воду ушли сразу 26 департаментов республики. Из-за непогоды впервые за 16 лет отменены все матчи всемирно известного Открытого чемпионата Франции по теннису.

А в приграничном с Бельгией французском городе Лилль затопило главную ветку метро. Пассажиры вынуждены добираться наземным транспортом.

Затруднена и работа железнодорожных линий. На одном из участков ветер и дождь привели к обрыву контактного провода. Оранжевый, предпоследний уровень опасности объявлен от северной части страны и до Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение

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