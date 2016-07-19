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Подросток с топором напал на пассажиров поезда в Германии, пострадали десятки человек

19 июля 2016 11:33
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Новости Германии. Минувшей ночью афганский беженец, вооруженный топором и ножом, напал на пассажиров поезда в городе Вюрцбург, что в южной Германии. Прежде, чем его успели обезвредить, молодой человек успел нанести ранения разной степени тяжести пассажирам.

Полицейским не удалось уговорить его сложить оружие, и афганец был застрелен. Власти отказываются говорить о мотивах преступника и лишь подтверждают, что он действовал совершенно самостоятельно

Многие подозревают, что это была реализация той же террористической стратегии «одинокого волка», которую применил на прошлой неделе в Ницце тунисский иммигрант. Там погибли 84 человека.

Германия в прошлом году приняла миллион беженцев из Азии и Африки. В нынешнем году их вряд ли будет меньше. Ответственность за эту акцию взяло на себя Исламское государство, хотя к ней оно может быть причастно только косвенно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Нападение

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