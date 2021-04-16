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Подробности стрельбы в американском Индианаполисе: погибли восемь человек, семеро получили ранения

16 апреля 2021 12:58
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Новости США. Новые подробности массовой стрельбы в американском Индианаполисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами атаки в здании логистической компании стали восемь человек, еще семь получили ранения.

Подробности стрельбы в американском Индианаполисе: погибли восемь человек, семеро получили ранения-1

После случившегося нападавший покончил с собой. Мотивы его действий устанавливаются. Пострадавшие с огнестрельными ранениями доставлены в больницу. Состояние как минимум одного медики оценивают как критическое.

Подробности стрельбы в американском Индианаполисе: погибли восемь человек, семеро получили ранения-4

В последнее время сообщения о стрельбе и жертвах в США в сводках новостей появляются ежедневно. Неделю назад в Южной Каролине жертвами вооруженного нападения стали пять человек. До этого еще семь американцев погибли в Джорджии и десять – в Колорадо. Власти решительно настроены ужесточить контроль над оборотом оружия в стране.

# Стрельба в США # Фотофакт

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