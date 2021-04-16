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В Тбилиси задержали мужчину, который брал заложников в «Банке Грузии»

16 апреля 2021 11:19
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Новости Грузии. В Тбилиси совершено нападение на один из банков. Вооруженные люди ворвались в помещение и взяли в заложники посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тбилиси задержали мужчину, который брал заложников в «Банке Грузии»-1

Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили периметр.

В Тбилиси задержали мужчину, который брал заложников в «Банке Грузии»-4

На данный момент известно, что правоохранители взяли штурмом здание. Преступник задержан. Заложники освобождены. Обошлось без пострадавших.

# Захват заложников # Фотофакт

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