В Тбилиси задержали мужчину, который брал заложников в «Банке Грузии»

Новости Грузии. В Тбилиси совершено нападение на один из банков. Вооруженные люди ворвались в помещение и взяли в заложники посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Грузии. В Тбилиси совершено нападение на один из банков. Вооруженные люди ворвались в помещение и взяли в заложники посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили периметр.
На данный момент известно, что правоохранители взяли штурмом здание. Преступник задержан. Заложники освобождены. Обошлось без пострадавших.