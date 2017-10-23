В Словении выбирают президента: назначен второй тур для голосования

Новости Словении. Президента Словении изберут во втором туре голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно предварительным итогам народного волеизъявления, ни один из кандидатов не преодолел 50%-ный барьер, необходимый для победы в первом туре.

Ближе всех к этой отметке подошел действующий глава государства Борут Пахор. Более 47% избирателей отдали предпочтение ему. Ближайший конкурент – мэр города Камник – заручился поддержкой лишь 24,8%.