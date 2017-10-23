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В Словении выбирают президента: назначен второй тур для голосования

23 октября 2017 12:10
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Новости Словении. Президента Словении изберут во втором туре голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно предварительным итогам народного волеизъявления, ни один из кандидатов не преодолел 50%-ный барьер, необходимый для победы в первом туре.

В Словении выбирают президента: назначен второй тур для голосования-1

Ближе всех к этой отметке подошел действующий глава государства Борут Пахор. Более 47% избирателей отдали предпочтение ему.  Ближайший конкурент – мэр города Камник – заручился поддержкой лишь 24,8%.

За пост президента боролись 9 человек, 5 из которых – женщины. К слову, сообщается о рекордно низкой явке за всю историю страны.

# Фотофакт # Международная политика

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