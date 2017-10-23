В Италии масштабные лесные пожары: огнем объяты сотни гектаров площадей

Новости Италии. Итальянские пожарные бригады борются с масштабными возгораниями на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламенем объяты уже сотни гектаров лесов, а запах дыма распространился на десятки километров. Тушение ведется с земли и воздуха.

Главная задача специалистов – уберечь от огненной стихии жилые постройки. Однако их работа осложняется ветреной и засушливой погодой. В целях безопасности из долины Валь-ди-Суза были эвакуированы более 50 семей. Сообщается о нескольких пострадавших.