Прямой эфир

В Великобритании появятся новые монеты с изображением профиля Чарльза

14 августа 2023 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Новые монеты появятся в Британии. Их уже представил Королевский монетный двор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Номинал 50 пенсов.

В Великобритании появятся новые монеты с изображением профиля Чарльза-1

На одной стороне изображен профиль Чарльза, а на другой – Вестминстерское аббатство, место его коронации. Почтовые отделения и банки получат 5 миллионов экземпляров. Напомним, это уже вторая монета в обращении, на которой изображен Чарльз. Первая была выпущена в декабре 2022 года, когда новый король занял престол после смерти Елизаветы II.

# Деньги # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Парад в честь Дня коренных народов провели в Мексике
14 августа 2023 08:00

Парад в честь Дня коренных народов провели в Мексике

В Индии позаниматься йогой можно вместе с кошками
14 августа 2023 07:59

В Индии позаниматься йогой можно вместе с кошками

В США на авиашоу «Гром над Мичиганом» разбился самолёт
14 августа 2023 07:39

В США на авиашоу «Гром над Мичиганом» разбился самолёт