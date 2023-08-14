В Великобритании появятся новые монеты с изображением профиля Чарльза

Новости Великобритании. Новые монеты появятся в Британии. Их уже представил Королевский монетный двор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Номинал 50 пенсов.
Новости Великобритании. Новые монеты появятся в Британии. Их уже представил Королевский монетный двор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Номинал 50 пенсов.
На одной стороне изображен профиль Чарльза, а на другой – Вестминстерское аббатство, место его коронации. Почтовые отделения и банки получат 5 миллионов экземпляров. Напомним, это уже вторая монета в обращении, на которой изображен Чарльз. Первая была выпущена в декабре 2022 года, когда новый король занял престол после смерти Елизаветы II.