Более 100 человек стали жертвами наводнений в Пакистане

Новости Пакистана. Вода подбирается к деревне в провинции Пенджаб на границе Пакистана и Индии. Муссонные ливни привели к разливу реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затоплены поля, теперь в зоне риска и дома местных жителей. По прогнозам, в течение недели дожди продолжатся. В этом регионе из-за наводнений погибли уже более 100 человек.