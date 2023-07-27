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Более 100 человек стали жертвами наводнений в Пакистане

27 июля 2023 07:39
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Новости Пакистана. Вода подбирается к деревне в провинции Пенджаб на границе Пакистана и Индии. Муссонные ливни привели к разливу реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 человек стали жертвами наводнений в Пакистане-1

Затоплены поля, теперь в зоне риска и дома местных жителей. По прогнозам, в течение недели дожди продолжатся. В этом регионе из-за наводнений погибли уже более 100 человек.

# Наводнение # Новости Пакистана # Фотофакт

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