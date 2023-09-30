Прямой эфир

В Австралии на лодку с рыбаками напал кит

30 сентября 2023 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Трагедией закончилась рыбалка у побережья недалеко от австралийского Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На лодку, в которой находись двое мужчин, внезапно напал кит.

В Австралии на лодку с рыбаками напал кит-1

В результате один из рыбаков погиб, второго успели достать из воды спасатели. По их словам, мужчине очень повезло, так как все случилось недалеко от берега. Специалисты говорят, что скорее всего морской гигант опрокинул лодку случайно во время охоты на добычу.

# ЧП # Новости Австралии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пилоты крупнейшей авиакомпании Канады протестуют в аэропорту Торонто – требуют повышения зарплаты
30 сентября 2023 08:01

Пилоты крупнейшей авиакомпании Канады протестуют в аэропорту Торонто – требуют повышения зарплаты

В Великобритании перевернулся автобус, перевозивший школьников – есть жертвы
30 сентября 2023 07:55

В Великобритании перевернулся автобус, перевозивший школьников – есть жертвы

Польша построит базу для размещения бронетанковой бригады США
30 сентября 2023 07:43

Польша построит базу для размещения бронетанковой бригады США