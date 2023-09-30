В Австралии на лодку с рыбаками напал кит

Новости Австралии. Трагедией закончилась рыбалка у побережья недалеко от австралийского Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На лодку, в которой находись двое мужчин, внезапно напал кит.

В результате один из рыбаков погиб, второго успели достать из воды спасатели. По их словам, мужчине очень повезло, так как все случилось недалеко от берега. Специалисты говорят, что скорее всего морской гигант опрокинул лодку случайно во время охоты на добычу.