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Подоляк усомнился, что Украина сможет выстоять против России

19 ноября 2023 09:20
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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк высказал сомнение в способности страны в долгосрочной перспективе вести противостояние с Россией, отмечая, что РФ по-прежнему вкладывает в войну существенные ресурсы. Об этом пишет РИА Новости.

Подоляк отметил, что успех ВСУ на этом фронте определяется тремя аспектами: соотношением ресурсов России и Украины, объемом оружия, которое есть у сторон, и временем, в течение которого это оружие можно применить. Он также заявил, что заявил, что нужно ограничить объем ресурсов России. 

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что ВСУ потеряли большое количество людей и боевой техники, и особо подчеркнул, что контрнаступление Украины по сути провалилось.

# Международная политика # Михаил Подоляк

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