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Под обломками зданий оказались более 200 человек: в Китае прошёл сильный смерч

04 июля 2019 08:00
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Новости Китая. Сильный смерч прошел по китайскому городу Кайюнь: погибли как минимум шесть человек, еще более 120 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под обломками зданий оказались более 200 человек: в Китае прошёл сильный смерч-1

Огромный вихрь сносил все на своем пути. В домах сорваны крыши и разбиты окна, повреждены десятки машин, нарушено электроснабжение.

Под обломками зданий оказались более 200 человек: в Китае прошёл сильный смерч-4

Под обломками зданий оказались более 200 человек. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные операции.

Под обломками зданий оказались более 200 человек: в Китае прошёл сильный смерч-7

Под обломками зданий оказались более 200 человек: в Китае прошёл сильный смерч-9

Под обломками зданий оказались более 200 человек: в Китае прошёл сильный смерч-11

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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