Под обломками зданий оказались более 200 человек: в Китае прошёл сильный смерч

Новости Китая. Сильный смерч прошел по китайскому городу Кайюнь: погибли как минимум шесть человек, еще более 120 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Сильный смерч прошел по китайскому городу Кайюнь: погибли как минимум шесть человек, еще более 120 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огромный вихрь сносил все на своем пути. В домах сорваны крыши и разбиты окна, повреждены десятки машин, нарушено электроснабжение.
Под обломками зданий оказались более 200 человек. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные операции.