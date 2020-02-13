Почтовый терроризм в Нидерландах продолжается. Взорвалась ещё одна бомба

Новости Нидерландов. Нидерланды оказались в центре почтового терроризма. 13 февраля в стране прогремел новый взрыв в офисном отделении. Инцидент произошел в Амстердаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что бомба находилась в одной из посылок. В результате взрыва пострадал один человек: он отравился дымом. На месте работают экстренные службы.

Этот случай уже четвертый за последние несколько дней. Сегодня в городе Лесден полиция обезвредила письмо со взрывчаткой.

В двух почтовых отделениях Нидерландов взорвались бомбы

12 февраля посылки взорвались в почтовых отделениях Амстердама и Керкраде. По данным полиции, отправитель требовал от компаний определенную сумму в биткоинах. Связаны ли все эти инциденты, выясняют специалисты.