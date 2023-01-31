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Почти четверть стран ЕС сообщили о дефиците лекарств

31 января 2023 19:37
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В Европе не хватает лекарств, в том числе антибиотиков и обезболивающих для детей. Об этом сообщает американское издание Politico, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти четверть стран ЕС сообщили о дефиците лекарств -1

По данным опроса, почти четверть стран ЕС сообщили о серьезном дефиците медикаментов. Так, бельгийские власти уведомили о нехватке почти 300 видов лекарств, вдвое больше дефицит в Австрии. Но напряженнее всего ситуация в Италии. Там местным больницам и аптекам недостает 3 000 различных препаратов.

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# Лекарства # Фотофакт

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