Почти четверть стран ЕС сообщили о дефиците лекарств

В Европе не хватает лекарств, в том числе антибиотиков и обезболивающих для детей. Об этом сообщает американское издание Politico, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным опроса, почти четверть стран ЕС сообщили о серьезном дефиците медикаментов. Так, бельгийские власти уведомили о нехватке почти 300 видов лекарств, вдвое больше дефицит в Австрии. Но напряженнее всего ситуация в Италии. Там местным больницам и аптекам недостает 3 000 различных препаратов.