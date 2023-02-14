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В Китае смотритель зоопарка чистит рты маленьким пандам во время еды. Рассказываем, для чего это нужно

14 февраля 2023 09:31
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Голод не тетка. Почему-то на ум приходит такая пословица при виде этой жующей компании. Эти кадры опубликовали на мультимедийной платформе iPanda, которая круглосуточно вещает истории из жизни этих потешных существ.

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В Китае смотритель зоопарка чистит рты маленьким пандам во время еды. Рассказываем, для чего это нужно-1

Дело было в Национальном природном заповеднике Волонг в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Человек несведущий подумает: а чем же помогает мишкам смотритель зоопарка? Оказывается, они чистили рты детенышам панд, когда те ели побеги бамбука, чтобы они не облизывали губы, что является плохой привычкой, от которой панды могут заболеть.

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