В Китае смотритель зоопарка чистит рты маленьким пандам во время еды. Рассказываем, для чего это нужно

Есть угроза для птиц. В Албании около сотни экологов устроили протест на месте строительства нового аэропорта – подробности здесь .

Голод не тетка. Почему-то на ум приходит такая пословица при виде этой жующей компании. Эти кадры опубликовали на мультимедийной платформе iPanda, которая круглосуточно вещает истории из жизни этих потешных существ.

Дело было в Национальном природном заповеднике Волонг в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Человек несведущий подумает: а чем же помогает мишкам смотритель зоопарка? Оказывается, они чистили рты детенышам панд, когда те ели побеги бамбука, чтобы они не облизывали губы, что является плохой привычкой, от которой панды могут заболеть.