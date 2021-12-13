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106 украинских неонацистов задержаны в ходе спецоперации в России. У преступников нашли ружья, пистолеты и ножи

13 декабря 2021 14:03
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В России в ходе крупной спецоперации задержаны 106 украинских неонацистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они готовили теракты, массовые убийства и вооруженные нападения на учебные заведения.  

106 украинских неонацистов задержаны в ходе спецоперации в России. У преступников нашли ружья, пистолеты и ножи-1

При обыске в домах некоторых из них нашли охотничьи ружья, автоматы, пистолеты, патроны, большое количество ножей и баллончики со слезоточивым газом. А также инструкции по изготовлению самодельных бомб. Сейчас решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности.  

# Криминал # Фотофакт

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