106 украинских неонацистов задержаны в ходе спецоперации в России. У преступников нашли ружья, пистолеты и ножи

В России в ходе крупной спецоперации задержаны 106 украинских неонацистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они готовили теракты, массовые убийства и вооруженные нападения на учебные заведения.

При обыске в домах некоторых из них нашли охотничьи ружья, автоматы, пистолеты, патроны, большое количество ножей и баллончики со слезоточивым газом. А также инструкции по изготовлению самодельных бомб. Сейчас решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности.