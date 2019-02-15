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Почти 5 тонн мусора вывезли с пляжей на Галапагосских островах

15 февраля 2019 09:17
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Новости мира. Большую чистку проводят местные власти и волонтёры на Галапагосских островах к 60-летию национального парка,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 5 тонн мусора вывезли с пляжей на Галапагосских островах-1

Только за первую неделю с пляжей было собрано около 5 тонн различного мусора. В основном это пластиковые бутылки, а также автомобильные покрышки, дверцы от холодильников, пустые канистры. Все эти отходы приплывают из Южной Америки.

Почти 5 тонн мусора вывезли с пляжей на Галапагосских островах-4

За время путешествия пластик сильно разлагается, из-за чего в воду попадают вредные микрочастицы.

# Экология # Фотофакт

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