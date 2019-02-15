Почти 5 тонн мусора вывезли с пляжей на Галапагосских островах

Новости мира. Большую чистку проводят местные власти и волонтёры на Галапагосских островах к 60-летию национального парка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за первую неделю с пляжей было собрано около 5 тонн различного мусора. В основном это пластиковые бутылки, а также автомобильные покрышки, дверцы от холодильников, пустые канистры. Все эти отходы приплывают из Южной Америки.