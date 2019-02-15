На строительство стены с Мексикой американские депутаты выделили почти 1,4 млрд долларов

Новости США. Сенат и палата представителей конгресса США приняли законопроект о бюджете страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На строительство стены на границе с Мексикой депутаты выделили почти 1 миллиард 40 миллионов долларов.
Новости США. Сенат и палата представителей конгресса США приняли законопроект о бюджете страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На строительство стены на границе с Мексикой депутаты выделили почти 1 миллиард 40 миллионов долларов.
Теперь документ отправится на подписание американскому лидеру. Чтобы избежать нового шатдауна, глава государства намерен одобрить законопроект.
Однако поскольку демократы и республиканцы отказались выделить нужную сумму на заграждение, Дональд Трамп планирует ввести режим ЧП из-за ситуации на границе с Мексикой. Это позволит ему задействовать другие статьи бюджета для строительства стены.