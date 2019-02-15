Прямой эфир

В Греции за неделю грипп унёс жизни 17 человек

15 февраля 2019 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. За последнюю неделю от гриппа в Греции погибли 17 человек. Таким образом, число жертв вирусной инфекции начиная с осени 2018 года составило 56, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Греции за неделю грипп унёс жизни 17 человек-1

Без малого 220 жителей страны различных возрастов находятся в больнице. Самый распространённый штамм у заболевших – свиной грипп. Медики настоятельно рекомендуют делать прививки.

В Греции за неделю грипп унёс жизни 17 человек-4

Вспышки гриппа фиксируются по всей Европе. Непростая ситуация во Франции. В больницах уже не хватает мест, чтобы разместить всех пациентов.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С начала акции во Франции задержаны более 8 тысяч «жёлтых жилетов»
15 февраля 2019 08:34

С начала акции во Франции задержаны более 8 тысяч «жёлтых жилетов»

Airbus прекращает производство знаменитого пассажирского самолёта А380
14 февраля 2019 16:48

Airbus прекращает производство знаменитого пассажирского самолёта А380

Забастовка обошлась экономике Бельгии почти в миллиард евро
14 февраля 2019 14:40

Забастовка обошлась экономике Бельгии почти в миллиард евро