В Греции за неделю грипп унёс жизни 17 человек

Новости Греции. За последнюю неделю от гриппа в Греции погибли 17 человек. Таким образом, число жертв вирусной инфекции начиная с осени 2018 года составило 56, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без малого 220 жителей страны различных возрастов находятся в больнице. Самый распространённый штамм у заболевших – свиной грипп. Медики настоятельно рекомендуют делать прививки.