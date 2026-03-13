Почти 40% жителей Латвии боятся, что не смогут оплачивать коммунальные счета

Жители Латвии испытывают тяжелые последствия от повышения цен на электроэнергию и отопление. Новые тарифы, которые в среднем выросли на 60 %, ведут к обнищанию. Как показали результаты соцопроса, люди оказались не готовы к такому подорожанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, почти 40 % респондентов боятся, что больше не смогут оплачивать коммунальные счета. Они допускают, что будут задерживать плату, либо покрывать отдельные услуги. Больше всего это волнует молодых людей до 30 лет. Из-за холодной зимы в этом году потребление газа в Латвии достигло максимума за последние пять лет. А цена стремительно выросла из-за событий на Ближнем Востоке. В этой ситуации жителям посоветовали сократить потребление тепла и электроэнергии.