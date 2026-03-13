Два чрезвычайных происшествия за один день произошли в США – есть жертвы

Два чрезвычайных происшествия за один день произошли в США. В штате Мичиган совершено нападение на синагогу. Инцидент произошел в городе Уэст-Блумфилд. Мужчина на грузовике въехал в здание религиозного учреждения и расположенный там детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он сбил двух охранников, выбил двери и проехал по коридору, после чего вышел из автомобиля, достал винтовку и открыл огонь по людям. Обошлось без жертв и пострадавших. В перестрелке с охранниками нападавший был ликвидирован. В синагоге вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали 140 детей.

Я рад, что обошлось без серьезных травм и смертей среди детей. Я очень перепугался, когда узнал, что пострадал детский сад, в котором было полно детишек. Я рад, что сотрудники службы безопасности смогли отреагировать должным образом и взять ситуацию под контроль.

Министерство внутренней безопасности США уставило личность нападавшего. Это 41-летний выходец из Ливана, который получил гражданство 10 лет назад. В этот же день в штате Вирджиния вооруженный мужчина открыл стрельбу в местном университете. Жертвой стал один человек, еще двое получили ранения. Сам нападавший был ликвидирован. Выяснилось, что два года назад он вышел из тюрьмы. Все произошедшее полиция квалифицирует как теракт.