Прямой эфир

Два чрезвычайных происшествия за один день произошли в США – есть жертвы

13 марта 2026 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Два чрезвычайных происшествия за один день произошли в США. В штате Мичиган совершено нападение на синагогу. Инцидент произошел в городе Уэст-Блумфилд. Мужчина на грузовике въехал в здание религиозного учреждения и расположенный там детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два чрезвычайных происшествия за один день произошли в США – есть жертвы-2

Он сбил двух охранников, выбил двери и проехал по коридору, после чего вышел из автомобиля, достал винтовку и открыл огонь по людям. Обошлось без жертв и пострадавших. В перестрелке с охранниками нападавший был ликвидирован. В синагоге вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали 140 детей.

Два чрезвычайных происшествия за один день произошли в США – есть жертвы-4

Я рад, что обошлось без серьезных травм и смертей среди детей. Я очень перепугался, когда узнал, что пострадал детский сад, в котором было полно детишек. Я рад, что сотрудники службы безопасности смогли отреагировать должным образом и взять ситуацию под контроль.

Министерство внутренней безопасности США уставило личность нападавшего. Это 41-летний выходец из Ливана, который получил гражданство 10 лет назад. В этот же день в штате Вирджиния вооруженный мужчина открыл стрельбу в местном университете. Жертвой стал один человек, еще двое получили ранения. Сам нападавший был ликвидирован. Выяснилось, что два года назад он вышел из тюрьмы. Все произошедшее полиция квалифицирует как теракт.

# США

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Непала с баллонами выстраиваются в очереди за газом
13 марта 2026 07:59

Жители Непала с баллонами выстраиваются в очереди за газом

Американский штат Иллинойс оказался в зоне серьезных разрушений после торнадо
13 марта 2026 07:55

Американский штат Иллинойс оказался в зоне серьезных разрушений после торнадо

В Ливане от ударов Израиля погибли 687 человек
13 марта 2026 06:53

В Ливане от ударов Израиля погибли 687 человек