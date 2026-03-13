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США сняли санкции с продажи нефти из РФ, загруженной до 12 марта

13 марта 2026 08:31
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США сняли санкции с продажи нефти из РФ, загруженной до 12 марта-0

Министерство финансов США разрешило до 11 апреля проводить операции по продаже российской нефти, которая была погружена на танкеры до 12 марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ТАСС.

Соответствующая лицензия была выдана Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Разрешение касается операций по продаже, доставке и выгрузке сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения. Оно распространяется на все суда, включая те, на которые были наложены санкции агентства, при условии, что погрузка была произведена не позднее 07:01 по московскому времени 12 марта.

Операции с такими отправками должны быть завершены к 07:01 по московскому времени 11 апреля.

Фото: pixabay

# США # Новости США # политика США

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