В Риме +15, в Москве +11. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 апреля

В Париже синоптики обещают облачную погоду, без осадков. Столбик термометра здесь покажет +8°C, рассказали в программе «Плюс-минус» . В Вене солнечно, температура воздуха +17°C.

В Риме обещают до 15 градусов тепла и дождь. Дождливо будет и в Мадриде, температура воздуха прогреется здесь до +12°C.

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В столице Болгарии без осадков и +16°C. В Анкаре возможен дождь. Синоптики обещают здесь +5°C. В Афинах без осадков, здесь по прогнозу ожидается 18 градусов тепла.