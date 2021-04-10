Прямой эфир

В Риме +15, в Москве +11. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 апреля

10 апреля 2021 15:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже синоптики обещают облачную погоду, без осадков. Столбик термометра здесь покажет +8°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене солнечно, температура воздуха +17°C.

В Риме +15, в Москве +11. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 апреля-1

В Риме обещают до 15 градусов тепла и дождь. Дождливо будет и в Мадриде, температура воздуха прогреется здесь до +12°C.

Понадобятся зонт и лёгкая одежда? Прогноз погоды в Беларуси на середину апреля

В столице Болгарии без осадков и +16°C. В Анкаре возможен дождь. Синоптики обещают здесь +5°C. В Афинах без осадков, здесь по прогнозу ожидается 18 градусов тепла.

В Риме +15, в Москве +11. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 апреля-4

Далее погода в Прибалтике. В Риге будет облачно, но без осадков, воздух прогреется до +11°C. В Вильнюсе обещают +13°C.

В Риме +15, в Москве +11. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 апреля-7

В Варшаве прогнозируют до +15 градусов. В Киеве до +14°C, солнечно и без осадков. В Москве столбики термометров покажут +11°C, осадков не предвидится.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мексике начались протесты из-за несправедливого распределения вакцин от коронавируса
10 апреля 2021 14:44

В Мексике начались протесты из-за несправедливого распределения вакцин от коронавируса

В Турции разбился автобус с российскими туристами. Один пассажир погиб, десятки пострадали
10 апреля 2021 14:42

В Турции разбился автобус с российскими туристами. Один пассажир погиб, десятки пострадали

В Варшаве мероприятия в память об авиакатастрофе под Смоленском перешли в столкновения с полицией
10 апреля 2021 14:28

В Варшаве мероприятия в память об авиакатастрофе под Смоленском перешли в столкновения с полицией