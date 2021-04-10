В Риме +15, в Москве +11. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 апреля

В Париже синоптики обещают облачную погоду, без осадков. Столбик термометра здесь покажет +8°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене солнечно, температура воздуха +17°C.
В Париже синоптики обещают облачную погоду, без осадков. Столбик термометра здесь покажет +8°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене солнечно, температура воздуха +17°C.
В Риме обещают до 15 градусов тепла и дождь. Дождливо будет и в Мадриде, температура воздуха прогреется здесь до +12°C.
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В столице Болгарии без осадков и +16°C. В Анкаре возможен дождь. Синоптики обещают здесь +5°C. В Афинах без осадков, здесь по прогнозу ожидается 18 градусов тепла.
Далее погода в Прибалтике. В Риге будет облачно, но без осадков, воздух прогреется до +11°C. В Вильнюсе обещают +13°C.
В Варшаве прогнозируют до +15 градусов. В Киеве до +14°C, солнечно и без осадков. В Москве столбики термометров покажут +11°C, осадков не предвидится.