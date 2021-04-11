В Вене протест против коронавирусных ограничений закончился стычками с полицией

Новости Австрии. Протест против коронавирусных ограничений в Вене закончился стычками с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австрии. Протест против коронавирусных ограничений в Вене закончился стычками с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около тысячи человек вышли на улицы австрийской столицы, чтобы выразить свое несогласие с политикой властей. Демонстранты попытались прорвать оцепление. В ответ полиция применила перцовые баллончики. Несколько протестующих были задержаны.
Напомним, в Австрии введен запрет на массовые собрания. В стране закрыты все развлекательные заведения и действует комендантский час.