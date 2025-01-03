Российская ПВО уничтожила 22 украинских дрона за ночь над регионами РФ

Системы ПВО сбили 22 украинских беспилотника за ночь над территорией России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

10 беспилотников были уничтожены над Брянской областью, по четыре – над Орловской и Ростовской, два – над Белгородской и по одному – над Волгоградской и Липецкой областями.