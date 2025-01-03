Российская ПВО уничтожила 22 украинских дрона за ночь над регионами РФ
Системы ПВО сбили 22 украинских беспилотника за ночь над территорией России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
10 беспилотников были уничтожены над Брянской областью, по четыре – над Орловской и Ростовской, два – над Белгородской и по одному – над Волгоградской и Липецкой областями.
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В Белгородской области дрон нанес удар по селу Ясные Зори, в результате чего пострадал местный житель, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. В остальных регионах сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
ВСУ каждый день пытаются наносить удары по объектам в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов, но системы ПВО обнаруживают и ликвидируют большинство из них. Курская, Белгородская и Брянская области переведены в режим контртеррористической операции.