Прямой эфир

Российская ПВО уничтожила 22 украинских дрона за ночь над регионами РФ

03 января 2025 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Системы ПВО сбили 22 украинских беспилотника за ночь над территорией России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

10 беспилотников были уничтожены над Брянской областью, по четыре – над Орловской и Ростовской, два – над Белгородской и по одному – над Волгоградской и Липецкой областями.

Российская ПВО уничтожила 22 украинских дрона за ночь над регионами РФ-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

В Белгородской области дрон нанес удар по селу Ясные Зори, в результате чего пострадал местный житель, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. В остальных регионах сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

ВСУ каждый день пытаются наносить удары по объектам в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов, но системы ПВО обнаруживают и ликвидируют большинство из них. Курская, Белгородская и Брянская области переведены в режим контртеррористической операции.

# Оружие и боеприпасы # Армия

Другие новости рубрики

Все новости
Греции грозит демографический кризис
03 января 2025 06:40

Греции грозит демографический кризис

За 2024-й население сектора Газа сократилось на 6%
03 января 2025 06:30

За 2024-й население сектора Газа сократилось на 6%

Всего 16% немцев верят в переизбрание Шольца на пост канцлера Германии
02 января 2025 16:59

Всего 16% немцев верят в переизбрание Шольца на пост канцлера Германии