Новости Японии. Почти 140 тысяч человек эвакуированы в Японии из-за тайфуна «Мавар». В отдельных регионах введен максимальный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Население призывают укрыться на верхних этажах зданий и не выходить на улицу. На востоке страны прошли сильные дожди. Местное метеоагентство сообщило о рекордных осадках. Несколько рек вышли из берегов. Нарушено транспортное сообщение, отменены десятки внутренних авиарейсов, закрыто несколько железнодорожных линий.