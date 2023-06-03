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Почти 140 тысяч человек эвакуированы в Японии из-за тайфуна «Мавар»

03 июня 2023 19:09
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Новости Японии. Почти 140 тысяч человек эвакуированы в Японии из-за тайфуна «Мавар». В отдельных регионах введен максимальный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 140 тысяч человек эвакуированы в Японии из-за тайфуна «Мавар»-1

Население призывают укрыться на верхних этажах зданий и не выходить на улицу. На востоке страны прошли сильные дожди. Местное метеоагентство сообщило о рекордных осадках. Несколько рек вышли из берегов. Нарушено транспортное сообщение, отменены десятки внутренних авиарейсов, закрыто несколько железнодорожных линий.

# Природные катаклизмы # Новости Японии # Фотофакт

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