Побывавшую в космосе бутылку вина выставили на продажу. Чем оно отличается от обычного?

Новости Великобритании. Британский аукционный дом выставил на продажу бутылку вина из космоса. Речь идет о французском напитке урожая 2000 года, который 14 месяцев созревал на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта бутылка одна из 12, отправленных на орбиту в рамках эксперимента. Специалисты пытались узнать, как растения адаптируются к космическим условиям. В январе вино вернули на Землю.

После дегустации эксперты отметили, что оно отлично созрело и значительно отличается по вкусу, цвету и аромату. Продать такой напиток планируют не менее чем за миллион долларов.