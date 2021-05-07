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Побывавшую в космосе бутылку вина выставили на продажу. Чем оно отличается от обычного?

07 мая 2021 12:44
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Новости Великобритании. Британский аукционный дом выставил на продажу бутылку вина из космоса. Речь идет о французском напитке урожая 2000 года, который 14 месяцев созревал на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Побывавшую в космосе бутылку вина выставили на продажу. Чем оно отличается от обычного?-1

Эта бутылка одна из 12, отправленных на орбиту в рамках эксперимента. Специалисты пытались узнать, как растения адаптируются к космическим условиям. В январе вино вернули на Землю.

Побывавшую в космосе бутылку вина выставили на продажу. Чем оно отличается от обычного?-4

После дегустации эксперты отметили, что оно отлично созрело и значительно отличается по вкусу, цвету и аромату. Продать такой напиток планируют не менее чем за миллион долларов.

Побывавшую в космосе бутылку вина выставили на продажу. Чем оно отличается от обычного?-7

А для того, чтобы покупатель смог оценить «космический» вкус, ему для сравнения подарят стандартную бутылку такой же марки. Кроме того, к лоту прилагаются графин, бокалы и штопор, сделанный из метеорита.

# Аукционы # Фотофакт

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