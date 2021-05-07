В Рио-де-Жанейро провели самую кровавую в истории полицейскую спецоперацию. Погибли 25 человек
Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро провели самую кровавую полицейскую спецоперацию в истории. В ходе перестрелки с участниками наркогруппировки погибли 25 человек, в том числе один правоохранитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, ранения получили два пассажира проезжавшего мимо метро.
Операция проходила в трущобах на севере города. Подозреваемые пытались сбежать. Полицейские заявляют, что открыли огонь после того, как был ранен один из сотрудников.
В итоге спецоперации задержаны около 10 человек, изъято множество пистолетов, винтовок, гранат и боеприпасов. Члены банды не только занимались наркоторговлей, но и похищали людей, а также вербовали для преступной деятельности подростков.