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В Рио-де-Жанейро провели самую кровавую в истории полицейскую спецоперацию. Погибли 25 человек

07 мая 2021 12:42
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Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро провели самую кровавую полицейскую спецоперацию в истории. В ходе перестрелки с участниками наркогруппировки погибли 25 человек, в том числе один правоохранитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, ранения получили два пассажира проезжавшего мимо метро.

В Рио-де-Жанейро провели самую кровавую в истории полицейскую спецоперацию. Погибли 25 человек-1

Операция проходила в трущобах на севере города. Подозреваемые пытались сбежать. Полицейские заявляют, что открыли огонь после того, как был ранен один из сотрудников.

В Рио-де-Жанейро провели самую кровавую в истории полицейскую спецоперацию. Погибли 25 человек-4

В итоге спецоперации задержаны около 10 человек, изъято множество пистолетов, винтовок, гранат и боеприпасов. Члены банды не только занимались наркоторговлей, но и похищали людей, а также вербовали для преступной деятельности подростков.

# Наркотики # Фотофакт

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