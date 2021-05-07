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Конфликт разрешён: Великобритания отводит военные корабли от острова Джерси

07 мая 2021 09:18
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Конфликт разрешен: Великобритания отводит патрульные корабли от острова Джерси после спора с Францией о праве рыболовства в районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт разрешён: Великобритания отводит военные корабли от острова Джерси-1

Напомним, Пятая республика обвинила Соединенное Королевство в ограничении прав на ловлю возле Джерси и пригрозила отключить там электроснабжение. Дело в том, что после Брексита власти острова ввели новые правила, согласно которым рыбаки должны подтвердить, что их судно и раньше занималось рыболовством в этом районе.

Конфликт разрешён: Великобритания отводит военные корабли от острова Джерси-4

Французы заявили, что не знали о новых требованиях, направили к Джерси свои катера, а также устроили протест. В акции участвовали полсотни судов. На данный момент ситуация под контролем.

Отметим, Джерси не входит в состав Великобритании, но является ее коронным владением, в связи с чем британский премьер заявил о неизменной поддержке острова.

# Международная политика # Борис Джонсон # Фотофакт

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