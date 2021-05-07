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​Протесты из-за выселения палестинцев в Израиле закончились стычками с полицией

07 мая 2021 08:52
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Новости Израиля. В Восточном Иерусалиме не утихают протесты в связи с возможным выселением палестинских семей в пользу израильских поселенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Протесты из-за выселения палестинцев в Израиле закончились стычками с полицией-1

Очередная акция завершилась столкновениями с полицией. Зафиксированы случаи поджога. За нападения и хулиганство задержаны как минимум 9 протестующих.

Напомним, согласно решению суда Израиля переселиться в другие районы должны около 40 человек. Конфликт возник из-за того, что дома палестинцев якобы были построены на земле, принадлежавшей еврейским объединениям до создания Израиля.

​Протесты из-за выселения палестинцев в Израиле закончились стычками с полицией-4

Из-за напряженной обстановки и массовых беспорядков исполнение решения временно отложили. На следующей неделе судебные слушания продолжатся.

# Акции протеста # Фотофакт

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