​Протесты из-за выселения палестинцев в Израиле закончились стычками с полицией

Новости Израиля. В Восточном Иерусалиме не утихают протесты в связи с возможным выселением палестинских семей в пользу израильских поселенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередная акция завершилась столкновениями с полицией. Зафиксированы случаи поджога. За нападения и хулиганство задержаны как минимум 9 протестующих.

Напомним, согласно решению суда Израиля переселиться в другие районы должны около 40 человек. Конфликт возник из-за того, что дома палестинцев якобы были построены на земле, принадлежавшей еврейским объединениям до создания Израиля.