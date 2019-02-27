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Победу на президентских выборах в Нигерии одержал действующий глава государства

27 февраля 2019 11:34
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Новости Нигерии. Победу на президентских выборах в Нигерии одержал действующий глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победу на президентских выборах в Нигерии одержал действующий глава государства-1

Победу на президентских выборах в Нигерии одержал действующий глава государства-3

Мухаммаду Бухари заручился поддержкой 15 миллионов избирателей, обойдя своего основного соперника на 4 миллиона голосов. В общей сложности на высший пост претендовали более 70 кандидатов.

Напомним, президентские, а также парламентские выборы в Нигерии прошли 23 февраля на фоне массовых волнений. Оппозиция обвиняла власть в манипуляции и призывало правительство к отставке.

Победу на президентских выборах в Нигерии одержал действующий глава государства-6

Победу на президентских выборах в Нигерии одержал действующий глава государства-8

# Международная политика # Фотофакт

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