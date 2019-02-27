В Каире сошёл с рельсов и загорелся пассажирский поезд: погибли 24 человека, более 50 ранены

Новости Египта. В столице Египта в районе железнодорожного вокзала Рамсес – крупнейшего в Каире – сошел с рельсов и загорелся пассажирский поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы сообщили, что перед этим слышали взрыв. Специалисты предполагают, что скорее всего он был в топливном баке. По последней информации, погибли 24 человека, более 50 ранены. В основном, это люди, которые в момент ЧП находились на платформе и из-за паники не смогли покинуть перрон.

К настоящему моменту специалистам удалось ликвидировать возгорание. Пассажиры и сотрудники станции эвакуированы, движение поездов приостановлено. Правоохранители и пожарные осматривают место происшествия, пытаясь установить причины инцидента.