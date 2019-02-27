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В Каире сошёл с рельсов и загорелся пассажирский поезд: погибли 24 человека, более 50 ранены

27 февраля 2019 11:15
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Новости Египта. В столице Египта в районе железнодорожного вокзала Рамсес – крупнейшего в Каире – сошел с рельсов и загорелся пассажирский поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Каире сошёл с рельсов и загорелся пассажирский поезд: погибли 24 человека, более 50 ранены-1

В Каире сошёл с рельсов и загорелся пассажирский поезд: погибли 24 человека, более 50 ранены-3

Очевидцы сообщили, что перед этим слышали взрыв. Специалисты предполагают, что скорее всего он был в топливном баке. По последней информации, погибли 24 человека, более 50 ранены. В основном, это люди, которые в момент ЧП находились на платформе и из-за паники не смогли покинуть перрон.

К настоящему моменту специалистам удалось ликвидировать возгорание. Пассажиры и сотрудники станции эвакуированы, движение поездов приостановлено. Правоохранители и пожарные осматривают место происшествия, пытаясь установить причины инцидента.

# Авария # Фотофакт

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