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Число жертв карантинного отеля в Фуцзяне выросло до 20 человек, под завалами остаются люди

10 марта 2020 08:26
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Новости Китая. Почти вдвое увеличилось число погибших в результате обрушения гостиницы в китайском Фуцзяне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке жертв уже 20 человек.

Число жертв карантинного отеля в Фуцзяне выросло до 20 человек, под завалами остаются люди-1

Около 10 постояльцев все еще находятся под завалами. Спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под обломков здания 59 человек. Большинство из них получили травмы и госпитализированы.

На месте происшествия продолжаются поиски. Однако вероятность того, что специалисты обнаружат выживших спустя такое длительное время, крайне мала.

Напомним, 6-этажное здание отеля, где на карантине находились люди, которые контактировали с зараженными коронавирусом, рухнуло 7 марта. Причины ЧП пока не названы.

Число жертв карантинного отеля в Фуцзяне выросло до 20 человек, под завалами остаются люди-4

Число жертв карантинного отеля в Фуцзяне выросло до 20 человек, под завалами остаются люди-6

Число жертв карантинного отеля в Фуцзяне выросло до 20 человек, под завалами остаются люди-8

# Обрушение дома # Фотофакт

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