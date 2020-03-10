Прямой эфир

Грузовик с 15 тоннами марихуаны задержали мексиканские военные

10 марта 2020 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Грузовик с 15 тоннами марихуаны задержали мексиканские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незаконный груз обнаружили благодаря гамма-сканеру, установленному на армейском КПП. Прибор показал аномалии в грузе автомобиля.

Грузовик с 15 тоннами марихуаны задержали мексиканские военные-1

Проведя обыск, стражи порядка нашли 2299 мешков с наркотиком. Выяснилось, что грузовик 8 марта выехал из Кулиакана и направлялся в Тихуану.

Марихуану изъяли. Водитель находится под стражей. Стоимость этой партии на черном рынке могла составить 24,5 миллиона долларов.

Грузовик с 15 тоннами марихуаны задержали мексиканские военные-4

# Наркотики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
15 млн долларов похитили из аэропорта в Чили
10 марта 2020 08:39

15 млн долларов похитили из аэропорта в Чили

Число жертв карантинного отеля в Фуцзяне выросло до 20 человек, под завалами остаются люди
10 марта 2020 08:26

Число жертв карантинного отеля в Фуцзяне выросло до 20 человек, под завалами остаются люди

Были видны только ноги. В Альпах спасли лыжницу, которую засыпало снегом
09 марта 2020 13:49

Были видны только ноги. В Альпах спасли лыжницу, которую засыпало снегом