Новости Мексики. Грузовик с 15 тоннами марихуаны задержали мексиканские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незаконный груз обнаружили благодаря гамма-сканеру, установленному на армейском КПП. Прибор показал аномалии в грузе автомобиля.

Проведя обыск, стражи порядка нашли 2299 мешков с наркотиком. Выяснилось, что грузовик 8 марта выехал из Кулиакана и направлялся в Тихуану.

Марихуану изъяли. Водитель находится под стражей. Стоимость этой партии на черном рынке могла составить 24,5 миллиона долларов.