В Германии стремительно растёт безработица

Об этом заявили в Федеральном агентстве по трудоустройству. По данным ведомства, за год число людей, потерявших работу, увеличилось почти на 200 тысяч. Сегодня почти три миллиона жителей страны не имеют постоянных источников дохода. И это официальная информация. Реальное положение дел может быть хуже. Как заявили в Федеральном агентстве по трудоустройству, в статистике не учитываются люди, которые работают на условиях частичной занятости. Лишь за первые три недели февраля немецкие компании перевели на неполный рабочий день более 55 тысяч сотрудников. Проблемы в экономике привели к сокращению рабочих мест. Количество вакансий за год уменьшилось почти на 70 тысяч.