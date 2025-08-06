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В Индии во время наводнения пропали без вести более 100 человек

06 августа 2025 13:44
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Более 100 человек пропали без вести в результате масштабных наводнений в Индии. Накануне река, вышедшая из берегов из-за продолжительных ливней, снесла деревню Дхарали. В результате число погибших в результате паводков увеличилось до пяти. Около 150 жителей были спасены к вечеру 5 августа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии во время наводнения пропали без вести более 100 человек-2

Масштабная поисково-спасательная операция в регионе продолжается. В эпицентр ЧП направлены подразделения армии, а также национальные силы реагирования на стихийные бедствия. Спасательные команды используют спецтехнику для обнаружения и эвакуации пострадавших. Как только позволит погода, власти намерены задействовать армейские вертолеты для доставки грузов тем, кто оказался в ловушке. Однако прогнозы неутешительны. До 10 августа ливни не прекратятся.

# Индия # Наводнение

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