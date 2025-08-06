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Лесной пожар во Франции стал крупнейшим за последние 20 лет

06 августа 2025 13:59
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Лесной пожар во Франции стал крупнейшим за последние 20 лет-0

Пожар в лесу в департаменте Ауд на юге Франции стал самым крупным за два последних десятилетия, охватив 13 000 гектаров менее чем за сутки. Об этом пишет РИА Новости.

По данным министра экологии, площадь, пострадавшая от пожара, сопоставима с общими убытками от пожаров за весь 2024 год и в два раза больше, чем ущерб, нанесенный в 2023 году.

В результате стихийного бедствия один человек погиб и девять получили травмы.

Огонь разрушил около 30 автомобилей, 25 домов были повреждены, 2500 семей оказались без электричества. Автомобильные дороги были заблокированы.

Ранее в этом же регионе в июле уже были зарегистрированы крупные возгорания, одно из которых достигло Марселя, повредило 70 домов и привело к приостановке полетов в местном аэропорту.

Фото: pixabay

# Пожар # франция

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