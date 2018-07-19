Легенда Казахстана. 25-летний призер Олимпиады в Сочи скончался от ножевого ранения

По данным департамента внутренних дел Алматы, в четверг днем Тен стал свидетелем того, как двое неизвестных пытаются снять зеркала с его машины. В результате потасовки Денису нанесли несколько ударов ножом. По предварительной информации, была задета артерия: молодой человек потерял около трех литров крови. Его доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось.

Новости Казахстана. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года трагически погиб в Казахстане. Фигуристу Денису Тену было 25 лет.

«Денис... звал к себе на шоу в Казахстан, я обещала, что в следующем году обязательно приеду. Все надо делать вовремя, чтобы не жалеть потом. Плачу. Такого светлого человека потеряли...», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая на своей странице в Instagram.

Евгения Медведева: Денис казался самым веселым, необычным и одним из самых креативных людей в мире фигурного катания. В это невозможно поверить. Я не хочу и не смогу поверить. Никогда не забуду его смех.

Денис Тен казался самым веселым человеком в мире фигурного катания. Такое мнение в своем Instagram высказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Татьяна Тарасова одно время тренировала Дениса Тена. Комментируя гибель своего воспитанника, Татьяна Анатольевна рассказала, что фигурист был очень трудолюбивым, старательным и честным парнем.

Татьяна Тарасова:

Я мёртвая. Очень люблю его маму и папу. Я запомню Дениса талантливым, трудолюбивым и лучшим. Сидел в Америке, никого не трогал, приехал – а его на тот свет отправили. Я даже не могу говорить, это просто беспредел.

Джонни Вейр, трёхкратный чемпион США и бронзовый призёр чемпионата мира, не может поверить в то, что мир потерял такое дарование.

Джонни Вейр:

Я разбит новостью о смерти Дениса Тена. Он был настолько же ярок и добр, как и талантлив. Это невероятная утрата и трагедия. Моё сердце – с семьёй и близкими.

Поклонники Тена, его коллеги рассчитывают на то, что "преступников найдут и накажут по всей строгости закона. Только это уже не вернет ему жизнь".